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وكيل «صناعة الشيوخ» يشيد بطلب الولايات المتحدة اقامة شراكة مع في مجال الطاقة

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وكيل «صناعة الشيوخ» يشيد بطلب الولايات المتحدة اقامة شراكة مع مصر في مجال الطاقة وكيل «صناعة الشيوخ» يشيد بطلب الولايات المتحدة اقامة شراكة مع في مجال الطاقة

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اعتبر النائب محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ تصريحات وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده مع السفير سامح شكرى وزير الخارجية بمثابة شهادة دولية كبيرة تؤكد أن الدور التاريخى والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والدولية لاغنى عنه وأن هي مفتاح الأمن والاستقرار والسلام على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا .
وقال «المنزلاوى» في بيان له اصدره اليوم إن أكبر دليل على ذلك اعتراف وزير الخارجية الامريكى بأن جهود الوساطة المصرية كانت أساسية لتحقيق الاستقرار في غزة ووقف الاعتداءات، وكانت مصر تلعب دورا هاما لحشد الأموال لمساعدة قطاع غزة وايضاً تأكيد وزير الخارجية الامريكية بأن مصر لعبت دورا مهما كذلك في العملية السياسية في ليبيا، وعملت مصر والولايات المتحدة معا لمعالجة القضايا الاقتصادية، وتم الاتفاق على أهمية التعاون بين كل الأطراف وأن مصر والولايات المتحدة يتشاركان الكثير من المخاوف في المنطقة والمرتبطة بالقضاء على الإرهاب وكذلك حماية المواطنين بما في ذلك المواطنين الأمريكيين في المنطقة.
وأشاد النائب محمد المنزلاوى باعراب وزير الخارجية الأمريكى عن أمله في مزيد من الشراكات مع مصر في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وترحيله استضافة مصر لمؤتمر المناخ الدورة القادمة وتأكيده على أهمية بناء القدرات للمؤسسات المختلفة في مصر وكذلك العمل على زيادة الاستثمارات اضافة إلى تأكيده بأن مصر أكبر شريك استراتيجي للولايات المتحدة وأن مصر والولايات المتحدة لديهما علاقات قوية قائمة على التعاون وعلى الصداقة والمصريون الأمريكيون ويشكلون جزءا كبيرا من المجتمع الأمريكي ويسهمون في تحقيق النمو.

المصرى اليوم

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