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ضبط 17 طن سكر وأرز وسمسم مجهول المصدر في حملة تموينيه بالقليوبية

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ضبط 17 طن سكر وأرز وسمسم مجهول المصدر في حملة تموينيه بالقليوبية ضبط 17 طن سكر وأرز وسمسم مجهول المصدر في حملة تموينيه بالقليوبية

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شنت مباحث بالتنسيق مع مديرية التموين في القليوبية حملة مكبرة استهفدت الأسواق والشوادر والمصانع والمحال التجارية لضبط السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وأسفرت الحملة عن ضبط 17 طن سكر وأرز وسمسم مجهول المصدر وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث التموين يفيد قيام حملة تموينية استهدفت الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل بدال تموينى عثر بداخل المحل على 2 طن سكر تمويني و624 عبوة زيت تمويني تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به في السوق السوداء وقدرت بقيمة 28232 جنيه.

كما تم ضبط 5 أطنان أرز مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية في مخزن مواد غذائية بدون ترخيص كما اسفر ت الحمله عن ضبط 10 أطنان سمسم مجهول المصدر وبدون فواتير وبه تغير بالخواص الطبيعية بمخزن مواد غذائية بدون ترخيص.

المصرى اليوم

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