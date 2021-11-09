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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1198) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

من أبرز القضايا ضبط 6،75 طن مقطعات لحوم ومصنعات لحوم دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مصنع أغذية بالجيزة.

كما تم ضبط 4،16 طن مقطعات لحوم وكبدة جمبرى دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع على المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، مع المدير المسؤول مصنع للصناعات الغذائية بالجيزة.

كما تم ضبط 1،5طن مصنعات لحوم وأسماك مدخنة دون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

كما تم ضبط 1،3 طن مقطعات لحوم ومفروم لحوم دون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالغربية.

كما تم ضبط 10،35 طن شاى معبأ داخل عبوات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع مالك مصنع تعبئة وإنتاج السلع الغذائية بدون ترخيص بالبحيرة.

كما تم ضبط 5،45 طن سكر حر وزيت طعام معبأ داخل أجولة وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيت للإستهلاك الآدمى لإحتوائه على شوائب، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بالجيزة.

كما تم ضبط 2 طن «سكر تموينى» و624 عبوة زيت تموينى، مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعه وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به بالسوق السوداء وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة قدرت بقيمة 28232 جنيه، مع مالكة محل بدال تموينى بالقليوبية.

كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة زيوت السيارات بدون ترخيص بالجيزة، لحيازته 11،36 طن «زيوت سيارات» معبأ داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون بيانات أو مستندات «مجهول المصدر»،تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما تم ضبط 6،07 طن منظفات صناعية كلور وصابون سائل ومستلزمات إنتاج، 1840 لتر منظفات صناعية منتج نهائى غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية دون ترخيص بالقاهرة.

كما تم ضبط 27985 عبوة مستلزمات طبية «كمامة – كحول غير مطابقة للمواصفات القياسية وذات الأثر البالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مخزن شركة لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بالجيزة.

كما تم ضبط 7 طن دخان خام مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهول المصدر و700 عبوة «معسل، تبغ» منتج نهائى مدون عليه علامات تجارية وهمية و6000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وماكينة خط إنتاج تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة، مع المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة دخان المعسلبالقاهرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .