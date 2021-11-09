واجهت تحذيرات جادة.. طائرات درون أمريكية تغير مسارها بعيدا عن مناورات الجيش الإيراني

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واجهت طائرات أمريكية مسيرة «درون» من طراز MQ-9 وRQ4، تحذيرا خلال مناورات الجيش الإيراني «ذو الفقار 1400» مما جعلها تغير مسارها من الاقتراب من الحدود الإيرانية بعدما أظهر الدفاع الجوي الإيراني جدية اعتراضها، حسب تقارير وسائل إعلام إيرانية اليوم الثلاثاء .

وأوضحت التقارير أنه خلال مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400، كانت طائرات MQ-9 وRQ4 المسيرة تخضع للمراقبة الكاملة من قبل شبكة الدفاع الجوي الإيراني المتكاملة على بعد العديد من الكيلومترات، وقامت بالدخول إلى منطقة FIR ومنطقة ADIZ، وهي منطقة تحديد الدفاع الجوي الإيرانية، حيث اعترضها الدفاع الجوي للجيش ووجه لها تحذيرا جديا.

كما وجه الدفاع الجوي الإيراني مراراً تحذيرات لعدد من الطائرات الأجنبية، حسب وكالة تسنيم الإيرانية الإخبارية .

في حين قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية اليوم إن الجيش الإيراني أطلق تحذيرا لإبعاد طائرات أمريكية مسيرة كانت تحاول الاقتراب من مناورات حربية إيرانية عند مدخل الخليج.

بينما اختتم الجيش المناورات السنوية اليوم الثلاثاء قبل بضعة أسابيع من استئناف المحادثات بين طهران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015.

وأجريت المناورات في منطقة من شرق مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي وأجزاء من خليج عُمان، ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميًا عبر المضيق الاستراتيجي في الخليج.

وتحدث من آن لآخر مواجهات بين الجيش الإيراني والقوات الأمريكية في الخليج منذ 2018 عندما انسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران، وهو ما ردت عليه إيران بمخالفة قيود مفروضة على برنامجها النووي.

وتوقفت مباحثات غير مباشرة بين إيران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإحياء الاتفاق منذ انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي في يونيو، ومن المقرر استئنافها في فيينا في 29 نوفمبر الجاري.

يذكر أن الجيش الإيراني قام بتنفيذ مناورات «ذو الفقار 1400» البرمائية يوم الأحد الماضي في سواحل مكران جنوب شرق ايران بمشاركة وحدات المشاة والمدرعات والقوة البحرية والدفاع الجوي والقوة الجوية.

وقال المتحدث باسم مناورات «ذو الفقار -1400 ا» الأميرال محمود موسوي للتلفزيون الرسمي إن الهدف من المناورات العسكرية على ساحل إيران عند خليج عمان هو إظهار القدرة العسكرية للبلاد واستعدادها لمواجهة الأعداء، على حد وصفه.