أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: القوافل الطبية المصرية في الدول الأفريقية عودة لبعدنا في القارة السمراء

Print
نائب: القوافل الطبية المصرية في الدول الأفريقية عودة لبعدنا في القارة السمراء نائب: القوافل الطبية المصرية في الدول الأفريقية عودة لبعدنا في القارة السمراء

اشترك لتصلك أهم الأخبار


أشاد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بالقوافل الطبية المصرية داخل مختلف الدول الافريقية والتى تقوم بتنظيمها وزارة الصحة والسكان تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تحيا - افريقيا» .
وقال «قريطم» في بيان له اصدره اليوم إن مصر عادت بقوة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بعدها الافريقى من خلال التنسيق والعمل المشترك بين مصر ومختلف دول القارة السمراء مشيداً بقيام السفارة المصرية في جيبوتى بتنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان المصرية لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم في جيبوتى، وإعمالًا للمُبادرة الرئاسية المصرية «تحيا مصر – أفريقيا» لقياس حدة الإبصار.
وأكد النائب علاء حمدى قريطم على أهمية تصريحات السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى جيبوتى والتى أكد فيها أن جهود القافلة الطبية التي استمرت لمدة أسبوع أثمرت عن توقيع الكشف الطبى على 1354 من الطُلاب في جيبوتى، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، مشيدا بما حققته القافلة من نجاح وما لاقته من تقدير من جانب الجيبوتية، والذى انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتى على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصرى، وتأكيده على تقدير بلاده وتثمينها للتعاون مع مصر مشيراً إلى أن هذه التصريحات هي دليل قاطع على نجاح مثل هذه المبادرات وأنها تلقى ترحيباً كبيراً وواسع النطاق من الأشقاء الافارقة .
تجدر الاشارة إلى أن سفير مصر لدى جيبوتى السفير حسام الدين رضا كان قد أكد على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، موضحًا الاهتمام الذي توليه مصر لجيبوتى، مُستعرضًا أوجه التعاون المُختلفة بين البلدين، وخاصةً في مجال الرعاية الصحية وذلك في ضوء الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الشأن

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مشاهد بارزة من مواجهات مصر والجابون.. أسرع هدف في تاريخ أمم أفريقيا ورحيل البدري

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

مدرب الجابون: مصر ستتأهل لكأس العالم 2022

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

عفت نصار: الدوري المصري من أسوأ 4 في العالم.. ورسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب

«أنت ليه ضد شغل الممثلات؟».. رد غير متوقع من ماجد المصري على سمية الخشاب