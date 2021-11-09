نائب: القوافل الطبية المصرية في الدول الأفريقية عودة لبعدنا في القارة السمراء

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أشاد النائب علاء حمدى قريطم عضو مجلس النواب بالقوافل الطبية المصرية داخل مختلف الدول الافريقية والتى تقوم بتنظيمها وزارة الصحة والسكان تنفيذاً للمبادرة الرئاسية «تحيا مصر- افريقيا» .

وقال «قريطم» في بيان له اصدره اليوم إن مصر عادت بقوة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بعدها الافريقى من خلال التنسيق والعمل المشترك بين مصر ومختلف دول القارة السمراء مشيداً بقيام السفارة المصرية في جيبوتى بتنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان المصرية لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم في جيبوتى، وإعمالًا للمُبادرة الرئاسية المصرية «تحيا مصر – أفريقيا» لقياس حدة الإبصار.

وأكد النائب علاء حمدى قريطم على أهمية تصريحات السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى جيبوتى والتى أكد فيها أن جهود القافلة الطبية التي استمرت لمدة أسبوع أثمرت عن توقيع الكشف الطبى على 1354 من الطُلاب في جيبوتى، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، مشيدا بما حققته القافلة من نجاح وما لاقته من تقدير من جانب الحكومة الجيبوتية، والذى انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتى على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصرى، وتأكيده على تقدير بلاده وتثمينها للتعاون مع مصر مشيراً إلى أن هذه التصريحات هي دليل قاطع على نجاح مثل هذه المبادرات وأنها تلقى ترحيباً كبيراً وواسع النطاق من الأشقاء الافارقة .

تجدر الاشارة إلى أن سفير مصر لدى جيبوتى السفير حسام الدين رضا كان قد أكد على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، موضحًا الاهتمام الذي توليه مصر لجيبوتى، مُستعرضًا أوجه التعاون المُختلفة بين البلدين، وخاصةً في مجال الرعاية الصحية وذلك في ضوء الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الشأن