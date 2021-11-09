بدء فعاليات مؤتمر «تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية» (صور)

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انطلق منذ قليل مؤتمر تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية، والذي ينظمه الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني.

ويشارك في المؤتمر نيافة الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والدكتور جمال سرور، أستاذ النساء والتوليد بجامعة الأزهر ورئيس الجمعية المصرية الخصوبة والعقم، ممثلاً عن فضلية الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وهاني عزيز، الأمين العام لجمعية محبي مصر السلام، وجهاد إبراهيم ،عضو مجلس النواب، أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، والدكتور عاشور العمري، رئيس جهاز محو الأمية، والدكتورة إقبال السمالوطي، ونائب رئيس جامعة عين، وممثلين عن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وممثلين عن المجلس القومي للسكان.

كما يشارك في فعاليات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس النواب وممثلي الجميعات والمؤسسات الأهلية والمتهمين بقضية الزيادة السكانية.

بدء فعاليات مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية"

بدء فعاليات مؤتمر "تفعيل دور منظمات العمل الأهلي في التصدي للقضية السكانية"