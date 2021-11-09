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تستعد لتُسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP27

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مصر تستعد لتُسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP27 تستعد لتُسلم رئاسة مؤتمر المناخ COP27

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد ألوك شارما رئيس مؤتمر تغير المناخ الحالي COP26، لمناقشة استعدادات لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27، وسبل تنفيذ آليات التمويل من أجل العمل المناخي، والخروج بنتائج فعالة وملزمة وعادلة تضع اتفاق باريس حيز التنفيذ وتراعي مصالح كافة الدول خاصة الأكثر تأثرا بتغير المناخ كالدول النامية والافريقية.

وقد تناول اللقاء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، والموضوعات المزمع مناقشتها فيه والتركيز عليها، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تحديد الموضوعات سيعتمد بشكل أساسي على ما سينتهي إليه مؤتمر جلاسكو وما سيخلفه من نقاط عالقة.

كما ناقش الطرفان بعض النقاط الخلافية في المفاوضات، حيث قدمت مصر للجانب الانجليزي رؤيتها لمواجهة تلك النقاط، وخاصة فيما يتعلق بموضوعات تمويل المناخ والشفافية والمادة السادسة المعنية بالكربون والتكيف والخسائر والاضرار.

وتناول اللقاء أيضا المبادرات التي تم اطلاقها في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26، والتي ستستمر حتى مؤتمر المناخ القادم COP27.

وأشاد الجانب الانجليزي بتعاون مصر ومشاركتها الفعالة لإنجاح مؤتمر المناخ، ورحب بالتعاون مع مصر في الإعداد لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، والتي تتضمن مجموعة من اللقاءات والمشاركات المميزة في أجنحة وفعاليات المؤتمر.

المصرى اليوم

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