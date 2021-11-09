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«حفظ الله شيخنا الجليل».. علاء مبارك يُشيد بتصريحات أحمد الطيب حول «الديانة الإبراهيمية»

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«حفظ الله شيخنا الجليل».. علاء مبارك يُشيد بتصريحات أحمد الطيب حول «الديانة الإبراهيمية» «حفظ الله شيخنا الجليل».. علاء مبارك يُشيد بتصريحات أحمد الطيب حول «الديانة الإبراهيمية»

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علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن مزج الديانات السماوية الثلاث «اليهودية والمسيحية والإسلام» في ديانة واحدة تسمي بـ«الإبراهيمية».

وقال «علاء» في تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الإثنين، إن «‏كل الاحترام والتقدير لكلمة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب الواضحة والحاسمة بأن «دعاوى مزج الإسلام والمسيحية واليهودية في دين واحد باسم الدين الإبراهيمي مصادرة لحرية الاعتقاد»…حفظ الله شيخنا الجليل».

كان شيخ الأزهر قد قال تعليقاً على الحديث بشأن مزج الديانات السماوية الثلاث قائلًا: «إن الدعوى بوجود ديانة إبراهيمية أو ما يسمي بالدين الإبراهيمي مثلها مثل دعوى العولمة ونهاية التاريخ والأخلاق العالمية وغيرها.. وإن كانت تبدو في ظاهرها دعوى للاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته، إلا أنها هي نفسها دعوى لمصادرة أغلي ما يمتلكه بنو الإنسان وهو حرية الاعتقاد وحرية الإيمان وحرية الاختيار».

المصرى اليوم

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