مصير آخر مشهد في «حكايتى مع الزمان» للنجم الراحل أحمد خليل

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كتب-حسن الحيني

يبدو أن القدر كان له طريق مختلف عما يخطط له الآخرون فبعد أن عاد النجم أحمد خليل محققا نجاحا كبيرا على الساحة الفنية بعد آخر عمل له قبل رحيله، توفي صباح اليوم في حدوتة «حكايتى مع الزمان»، ضمن قصص وحكايات مسلسل «إلا أنا» الذي يعرض حاليًا على قناة dmc، والذي نال عنه إشادات كثيرة من قبل الجمهور ومتابعي السوشيال ميديا الذين أعجبوا بدور الفنان أحمد خليل والذي يجسد فيه دور زوج الفنانة ميرفيت أمين.

وقال مصدر من أسرة العمل عن مصير مشاهد الفنان أحمد خليل في المسلسل لـ «المصري اليوم»:، أنه صور جميع مشاهده في العمل صورها، ولم يكن قد يتبقى له سوى مشهد فقط من المقرر أن يتم حذفه أو تقليصه خاصة أنه لم يؤثر على أحداث العمل.



ورحل الفنان الكبير أحمد خليل عن 80 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث نقل إلى أحد المستشفيات مؤخرا ليدخل العناية المركزة ويتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد الشيخ زايد.

ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصر على والده دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.