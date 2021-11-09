عزائي لمصر والعالم العربي.. جمال عبدالناصر ناعيًا رحيل أحمد خليل

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نعى الفنان جمال عبدالناصر، الفنان أحمد خليل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال: «سبحان من تفرد بدوام العزة والبقاء، وكتب على مخلوقاته الموت والفناء، ولم يشركه أحد في خلده حتى الملائكة والأنبياء، الصديق العزيز والأخ الكبير الفنان القدير أحمد خليل، اللهم تغمده بالرحمة والمغفرة والإحسان إليه وتجاوز عن سيئاته وأدخله جناتك واحتسبه عندك من الأبرار والصديقين، خالص عزائى لمصر والعالم العربى، ولأسرته، ولأنفسنا والوسط الفنى، ولكل عشاقه ومحبيه وجمهوره، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الدعاء والفاتحة».