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إصابة سائق في مشاجرة بشبين القناطر

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إصابة سائق في مشاجرة بشبين القناطر إصابة سائق في مشاجرة بشبين القناطر

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أصيب سائق بعدة طعنات في البطن والظهر في مشاجرة مع شخصين بشبين القناطر في محافظة القليوبية بسبب خلافات بينهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر العام وتحويله لمستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول «م.ك.ر» 46 سنة سائق مصابًا بطعنة نافذة بالظهر وطعنة نافذة بالبطن، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي.

تم إخطار اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه تشاجر مع كل من «ع. م. م» و«ر. ا. س» بسبب خلافات سابقة بينهم، فقام المتهمان بطعنه عدة طعنات وتم نقله للمستشفى، وألقى القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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