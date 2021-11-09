جلبرتو يعرض خدماتة على الأهلي

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أكد الأنجولي جيلبرتو، لاعب الأهلي السابق، أنه يتمنى العودة إلى القلعة الحمراء مرة أخرى.

وقال جيلبرتو، في تصاريح تليفزيونية: «مازلت على تواصل مع مسؤولي الأهلي، وأتمنى خدمة النادي في أي وقت».

وأضاف: «أتواجد حاليا كمدير للكرة في فريق بيترو أتلتيكو الأنجولي، ومستعد لخدمة الأهلي لو طلبني، فلدي تاريخ مشرف مع القلعة الحمراء»، كما تحدث جيلبرتو عن مباراة مصر وأنجولا المقبلة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، قائلا: «منتخب بلادي يفتقر للتنظيم الإداري». وتابع: «كما تغيب بعض العناصر الأساسية عن مباريات تصفيات كأس العالم، والمدير الفني يحتاج للدعم من الاتحاد الأنجولي، أما منتخب مصر، فيملك الدوافع الأكبر للفوز بصدارة المجموعة»، واختتم: «المباراة لن تكون سهلة، خاصة مع رغبة أنجولا في تحقيق الفوز، رغم غياب عدد كبير من المحترفين في أوروبا».

يذكر أن جيلبرتو من مواليد 21 سبتمبر 1982 في أنجولا، لاعب كرة قدم أنجولي، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي بترو إتلتيكو في عام 2001، ومنذ عام 2002 حتى عام 2010 لعب مع النادي الأهلي، عام 1999 حتي عام 2015 كان يلعب مع منتخب أنجولا لكرة القدم.