ضبط عاطل بحوزته طبنجة مسروقة من ثورة يناير ببنها

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته طبنجة مسروقة منذ أحداث ثورة يناير2011 و6 فرش حشيش وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود معلومات بتردد عاطل على منطقة بطا دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم والقى القبض على المتهم وبحوزته 6 فرش حشيش وطبنجة مسروقة منذ أحداث ثورة يناير ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والشراء والطبنجة لحماية نشاطه الاجرامى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.