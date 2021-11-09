أخبار عاجلة

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير -
«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960 -
مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي» -
المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية -
عاجل | حصر وتقييم المحميات الرعوية بالمملكة -
جهاد جريشة: لا يوجد احتواء في التحكيم.. وأبوجبل يستحق العقوبة على تصريحاته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط عاطل بحوزته طبنجة مسروقة من ثورة يناير ببنها

Print
ضبط عاطل بحوزته طبنجة مسروقة من ثورة يناير ببنها ضبط عاطل بحوزته طبنجة مسروقة من ثورة يناير ببنها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل بحوزته طبنجة مسروقة منذ أحداث ثورة يناير2011 و6 فرش حشيش وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الجنائي.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بورود معلومات بتردد عاطل على منطقة بطا دائرة المركز لترويج المواد المخدرة على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم والقى القبض على المتهم وبحوزته 6 فرش حشيش وطبنجة مسروقة منذ أحداث ثورة يناير ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والشراء والطبنجة لحماية نشاطه الاجرامى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

رئيس جامعة حلوان يتفقد معرض إعادة التدوير

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

«زي النهارده».. وفاة النجم الأمريكي كلارك جيبل 16 نوفمبر 1960

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

مدرب توتنهام السابق: صلاح حاليًا أفضل من ميسي ورونالدو ومبابي.. والصراعات أنهت مسيرة «غالي»

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية

المقاولون: لن نتوقف عند خماسية الأهلي في الزمالك.. وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية