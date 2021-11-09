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يواصل المنتخب السعودي تحضيراتة لمواحهة أستراليا يوم الخميس المقبل في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم 2022، 5 لاعبين سبق وأن تواجدوا في قائمة الأخضر في مباريات سابقة ضد ذات المنافس

ويتواجد بالتشكيلة الحالية للمنتخب السعودى 4 لاعبين سبق وأن لعبوا أمام المنتخب الأسترالي وهم قائد الفريق سلمان الفرج وهدافه سالم الدوسري والظهير الأيمن محمد البريك بجانب فهد المولد، فيما لم يسبق أن لعب الحارس فواز القرني أي مباراة رسمية هذا الفريق واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في ودية عام 2014 بلندن انتهت لمصلحة أستراليا (3-2)، فيما يغيب ياسر الشهراني عن القائمة للإصابة بعد أن شارك في لقاء واحد من قبل.

ويعد قائد الفريق المخضرم سلمان الفرج أكثر اللاعبين الحاليين مشاركة ضد أستراليا ب3 مباريات ومجموع دقائق وصلت إلى 252 دقيقة، ويأتي سالم الدوسري ثانيا بظهوره في مباراتين بعدد دقائق 172 دقيقة ، بينما شارك الظهير الأيمن محمد البريك في مباراة وحيدة كاملة ، وفهد المولد في مباراة كبديل لمدة 24 دقيقة.

وسيتواجد في قائمة الأخضر بمباراة الخميس ثلاثة لاعبين شاركوا في آخر مباراة ضد المنتخبين بأستراليا عام 2017، وانتهى اللقاء حينها لصالح أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وهم سلمان الفرج ومحمد البريك وسالم الدوسري، حيث شاركوا كأساسيين في اللقاء الذي أقيم ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

يذكر أن قائد المنتخب السعودي المعتزل أسامة هوساوي يعد أكثر لاعب سعودي ظهورا أمام المنتخب الأسترالي بخمس مباريات وعدد دقائق 450 دقيقة، متساويا مع القائد الثاني تيسير الجاسم بنفس عدد المباريات والدقائق.