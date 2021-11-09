«العريشة».. تاريخ مسكن أهل البادية في الحل والترحال

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتنوع المساكن في المحافظات المصرية باختلاف البيئات، فالمسكن اتخذ عدة أشكال بحسب البيئة المحيطة، حتي أن جزء من تكوينه يكون من البيئة المتنوعة، وعُرف عن سكان شبه جزيرة سيناء سكنهم في الخيام والعرائش وهي جمع«العريشة»، حتي أن مدينة العريش سميت بهذا الاسم نظرًا لكثرة العرائش بها.

يقول الباحث في التراث السيناوي، محمود الشوربجي، إن «العريشة» إحدى مفردات البادية والسكن بها أحد أهم العادات والتقاليد لدى بادية سيناء، فالبدو يسكنون الخيام في الشتاء والعرائش في الصيف.

ويضيف الشوربجي، أن العرائش مفردها لغوياً «العَرِيشَة» وجمعها عند أهل سيناء «عُرش» وهي ثقافة وتراث سيناوي أصيل يحاكي الطبيعة والحياة الفطرية، وقد سميت مدينة العريش بهذا الاسم لكثرة عرائشها.

تابع الشوربجي، أما عن مفاهيمها المعروفة، فقد عرفت قديماً بـ «العريشة»؛ وأطلق عليها بعضهم «الخُص» وعرفت عند أهل الوادي ب «العشة». ولها مسميات عدة؛ حتى أنهم أطلقوا على العريشة الصغيرة ب «الخُن» ويتم بنائها للحيوانات مثل الكلاب والقطط، وبجوار العريشة يتم بناء «الحوش» وهي شبه حظيرة تحفظ فيه الأشياء والدوابّ، وكذلك جزء منها مخصص لتربية الطيور والماعز والضأن وغيرها.

قال الشوربجي: أما عن بنائها فعواميدها من جذع النخيل يطلقون عليها «ركائز» وينطقونها «ركايز» وسقفها وجوانبها الأربعة من أوراق النخيل مدعومة ببعض من أليافها ويطلقون عليها «سعف النخيل» أو «جريد النخيل.

من جانبه أضاف شعبان قنديل الفضالي، الباحث في التراث السيناوي، أن المنازل المصنوعة من جذوع وسعف أشجار النخيل والتي يطلق عليها العرائش، تراث سيناوي يتحدي الحداثة، حتي أن معظم أبناء سيناء يقيمون العرائش بجوار المنازل الحديثة، خاصة في القري، لاستقبال الضيوف.

أشار الفضالي إلى أن أبناء العريش كانوا في موسم البلح يذهبون إلى البحر ويقيمون العرائش تحت النخيل وبجوار ساحل البحر ويأخذون دوابهم معهم مستمتعين بحياتهم البسيطة في تلك العرائش.