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حملات رقابية على أماكن بيع اللحوم بالمنيا.. وتحرير 5 محاضر للمخالفين

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حملات رقابية على أماكن بيع اللحوم بالمنيا.. وتحرير 5 محاضر للمخالفين حملات رقابية على أماكن بيع اللحوم بالمنيا.. وتحرير 5 محاضر للمخالفين

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نفذت مديرية الطب البيطرى بالمنيا، 3 حملات تفتيشية ورقابية على أماكن عرض وبيع اللحوم، بدءً من أول نوفمبر الجاري، وعلى مدار 7 أيام بالتنسيق مع مباحث ، والجهات الرقابية بـ3 مراكز( المنيا – مطاى- أبوقرقاص).

أكد الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، استمرار الحملات التفتيشية والرقابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، تنفيذاً لتكليفات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا بتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجارى.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 5 محاضر بـ3 مراكز بالمحافظة باجمالى 42.500 كيلو جرام لحوم، منها تحرير محضر بإجمالى وزن 30.500 كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير 4 محاضر بإجمالى وزن 12 كيلو جرام لحوم بلدية تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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