«القاهرة الدولي لتسوية النزاعات» يعقد اجتماع المتابعة السنوي للتعاون مع اليابان

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عقد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، اجتماعًا لمجلس إدارة مشروع «تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا» الذي يقوم بتنفيذه بدعم من الحكومة اليابانية وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وقد حضر الاجتماع كلاً من السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان في مصر، والسفيرة لمياء مخيمر، مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية بوزارة الخارجية، والسيد سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

واستعرض السفير أحمد عبداللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولي، أنشطة المركز منذ عام 2019 في إطار المشروع الياباني والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأفريقية والعربية في مجالات السلم والأمن. كما سلط الضوء على أحدث المشروعات التي يُنفذها المركز حالياً بالتعاون مع اليابان والتي تتناول التهديدات والمخاطر القائمة والجديدة وتأثيرها في أفريقيا، بالإضافة إلى تقديم الدعم لسكرتارية منتدى أسوان التي يضطلع المركز بمسئوليتها، وأكد في هذا السياق على أن المركز سيواصل العمل على ضمان فعالية أنشطته وتطوير استجاباته لتتواءم مع التحديات المتغيرة التي تواجه جهود تحقيق السلام والتنمية دوليًا وافريقيا.

شهد الاجتماع الإعراب عن التقدير لحكومة اليابان على الشراكة الناجحة والممتدة مع مركز القاهرة الدولي منذ عام 2008. كما ثمن الحضور نشاط المركز كامتداد لدور مصر الرائد في تعزيز السلام والاستقرار دولياً وإقليمياً، فضلاً عن الدور المحوري لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي اعتبره سكرتير عام الأمم المتحدة في تقريره حول بناء واستدامة السلام لعام 2020 كمثال لأفضل الممارسات التي يمكن أن تقوم بها الدول الأعضاء لتعزيز جهود منع النزاعات وبناء السلام.