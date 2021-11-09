نائب محافظ قنا يتابع الأعمال النهائية بمجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة

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تفقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، وذلك لمتابعة الأعمال الإنشائية، والاطمئنان على انتظام معدلات التنفيذ، رافقه إبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، يأتى ذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات التي يجرى تنفيذها ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري، والذى يمثل المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أوضح نائب محافظ قنا أن المجمع مقام على مساحة ٤٢٠ م٢ يتكون من ثلاثة طوابق تضم «وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين» بتكلفة مالية تصل إلى ١٣.٥ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ ٩٠٪ من إجمالي الأعمال الانشائية وأعمال التشطيبات بمبنى المجمع ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في الأول من ديسمبر المقبل.

وأضاف «عمر» أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تنفيذ ١٩ مجمع خدمات بالمراكز المستهدفة بواقع ( ٥ مجمعات بمركز أبوتشت، ٥ مجمعات بمركز دشنا، ٥ مجمعات بمركز قوص، ٣ مجمعات بمركز فرشوط، مجمع خدمات بمركز الوقف )، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

نائب محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء الخدمات الحكومية

نائب محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء الخدمات الحكومية

نائب محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء الخدمات الحكومية

نائب محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء الخدمات الحكومية

نائب محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء الخدمات الحكومية