وداعا أبي وصديقي..شريف سلامة ينعى أحمد خليل

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نعى الفنان أيمن عزب عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية رحيل الفنان أحمد خليل، وكتب «عزب» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أنعي ببالغ الأسي، الاستاذ الفنان القدير أحمد خليل، والجنازه اليوم مسجد الشرطه الشيخ زايد، ارجو الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة«.

بينما كتبت الفنانة منة جلال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البقاء لله الفنان الكبير احمد خليل، كرونا اللعينة، راح يعمل مسلسل جاله كورونا مستحملش مات كل حد ينزل يشتغل يرجع ميت لا حول ولا قوة إلا بالله«.

وكتبت الفنانة منة فضالي: «لا حول ولا قوه إلا بالله الفنان القدير والاب احمد خليل في ذمه الله ربنا يرحمك برحمته كنت دائما فنان على خلق».

وعلق شريف سلامة وكتب: «وداعًا الفنان احمد خليل لا يستطيع لساني عن التعبير عن الحزن الكبير خبر صادم وحزين، كان أبي وأخي وصديقي، تعجز الكلمات للتعبير عن شخصك العظيم، وداعا أبي وصديقي، إلى جنه الرحمن بإذن الله».