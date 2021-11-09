الكومي يوضح سبب اعتذار حسني عبد ربه عن العمل في الاسماعيلي

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التمس يحيى الكومي، رئيس النادي الإسماعيلي، العذر لقائد فريقه السابق حسني عبدربه في الاعتذار عن عدم التواجد في اللجنة الفنية بالإسماعيلي.

وأضاف الكومي، في تصريحات تليفزيونية :«حسني لديه الحق في الاعتذار عن عدم التواجد باللجنة الفنية لظروف عمله».

وأتم رئيس النادي الإسماعيلي، تصريحاته بالتنويه إلى إنهم أرادوا ضم حسني عبدربه محبة في كونه أحد نجوم الإسماعيلي ولكن ليس لديهم أي مشكلة في الاعتذار.

ياتي هذا فيما قال البرازيلي ريكاردو المدير الفني السابق للإسماعيلي، إن الإسماعيلي يدفع ثمن المشاكل التي تحدث بسبب الإدارات.

وأضاف ريكاردو :«الكرة ليست فقط شغل في الملعب بل خارج الملعب أيضًا والإدارة تكون على قدم وساق مع اللاعبين».

وأتم ريكاردو تصريحاته بالإشارة إلى أن مايحدث مع الإسماعيلي الذي دربه ثلاث مرات خلال الفترات الماضية واحدة من أسوأ الأشياء التي حدثت للنادي.