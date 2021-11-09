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الليلة.. CBC تذيع حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

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الليلة.. CBC تذيع حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية الليلة.. CBC تذيع حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

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تعرض قناة cbc العامة حفل الموسيقار عمر خيرت، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، اليوم، في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.

يقدم «خيرت» خلال الحفل باقة متنوعة من أهم مؤلفاته الموسيقية، أبرزها «البخيل وأنا»، و«ليلة القبض على فاطمة»، و«ضمير أبلة حكمت»، و«خلى بالك من عقلك»، و«قضية عم أحمد»، و«مسألة مبدأ»، و«اللقاء الثاني»، و«عارفة»، و«إعدام ميت»، و«غوايش»، وغيرها من الأعمال.

كانت قناة cbc العامة قد عرضت خلال الأيام الماضية، حفل الفنان مدحت صالح والفنانة عفاف راضي ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية، والتي قدما خلالها مجموعة من أبرز أغنياتهما، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

المصرى اليوم

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