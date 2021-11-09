تفاصيل آخر ظهور للنجم الراحل أحمد خليل (صور)

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توفى الفنان القدير أحمد خليل قبل دقائق متأثرا بفيروس كورونا، عن عمر يناهز ٨٠عاما ، وكان آخر ظهور للنجم احمد خليل، في مسلسل «حكايتي مع الزمان»، الذي يعرض حالياً عبر شاشة قنواتdmc.

وتنشر المصري اليوم آخر صور للفنان الراحل من كواليس تصوير المسلسل المقرر إنتهاء حلقاته غدا الأربعاء.

ويشارك في بطولة «حكايتى مع الزمان» بجانب الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، كل من أحمد خليل، أشرف زكى، حازم إيهاب، عصام السقا، أحمد جمال سعيد، أحمد والى، رحاب عرفة، نوال سمير، شاهيستا سعد، رضوى جودة، هايدى رفعت.