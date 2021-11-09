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إطلاق مبادرة‏ ‏«أنا‏ ‏ضد‏ ‏التنمر‏» ‏لحماية‏ ‏أطفال المدارس من ذوي الهمم بإسنا

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إطلاق مبادرة‏ ‏«أنا‏ ‏ضد‏ ‏التنمر‏» ‏لحماية‏ ‏أطفال المدارس من ذوي الهمم بإسنا إطلاق مبادرة‏ ‏«أنا‏ ‏ضد‏ ‏التنمر‏» ‏لحماية‏ ‏أطفال المدارس من ذوي الهمم بإسنا

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أطلقت إدارة إسنا التعليمية مبادرة لمناهضة العنف ضد أطفال المدارس من ذوي الهمم، يوم رياضي بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية..

وقال أشرف قرقار، مدير وحدة تكافؤ الفرص بإدارة إسنا التعليمية إن المبادرة ‏توصي‏ ‏بضرورة‏ ‏مكافحة‏ ‏جميع‏ ‏أشكال‏ ‏التنمر‏ ‏بين‏ ‏طلاب‏ ‏المدارس‏ ‏‏بما‏ ‏فيها‏ ‏السخرية‏ ‏والاستهزاء‏ ‏والتمييز‏ ‏والعنف‏ ‏وغيرها‏.‏

كما‏ ‏شدد علي‏ ‏محاربة‏ ‏التنمر‏ ‏الصادر‏ ‏من‏ ‏المعلمين‏ ‏تجاه‏ ‏الطلاب‏، وتفعيل‏ ‏دور‏ ‏إدارة‏ ‏المدرسة‏ ‏والإخصائيين‏ ‏النفسي‏ ‏والاجتماعي‏ ‏في‏ ‏التصدي‏ ‏لهذه‏ ‏الممارسات.

وأوضح قرقار أن التنمر‏ ‏ظاهرة‏ ‏تنطوي‏ ‏تحت‏ ‏مسمي‏ ‏العنف‏ ‏بين‏ ‏الأطفال‏، وتتشكل‏ ‏مع‏ ‏مرور‏ ‏الزمن‏ ‏وتحدث‏ ‏نتيجة‏ ‏عدة‏ ‏مشكلات‏ ‏نفسية‏ ‏في‏ ‏أغلب‏ ‏الحالات‏ ‏ترجع‏ ‏إلى‏ ‏تخاذل‏ ‏دور‏ ‏الأسرة‏ ‏في‏ ‏الاهتمام‏ ‏بنفسية‏ ‏الطفل‏ ‏وتعليمه‏ ‏كيفية‏ ‏التعامل‏ ‏مع‏ ‏الآخرين‏ ‏واحترام‏ ‏الاختلاف‏ ‏بينهم‏، ‏كذلك‏ ‏رؤية‏ ‏الأطفال ‏ ‏للمشادات‏ ‏التي‏ ‏تشب‏ ‏بين‏ ‏الأم‏ ‏والأب‏ ‏وتحدث‏ ‏بالإساءة‏ ‏اللفظية‏ ‏والمادية‏ ‏واستخدام‏ ‏العنف.

المصرى اليوم

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