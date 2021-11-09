حميات الأقصر تنظم دورة تدريبية حول الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى

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نظمت مستشفى الحميات والجهاز الهضمي والكبد والأمراض الصدرية بالأقصر، دورة تدريبية للأطباء، الصيادلة، واطقم التمريض، وفني الأشعة، فني المعمل، الخدمات المعاونة، حول التدريب على الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوى.

وتمت الدائرة التدريبية تحت رعاية، وكيل الوزارة بالأقصر، الدكتور طاهر أيوب، ووكيلة المديرية، الدكتوره إلهام محمد، د. محمد محمد الرملي، مدير مستشفي الحميات، إذ قام فريق مكافحة العدوى بالمستشفى بعمل الدورة التدريبية، وقام بالتدريب د. عبدالرازق عبدالفتاح، رئيس قسم مكافحة العدوى.

وتضمن التدريب توفير معلومات عن الأمور الواجب على المرافق القيام بها للتأهب والاستجابة لحالات الإصابة بفيروس تنفسي مستجد، مثل فيروس كورونا المستجد، وكيفية تحديد حالة الإصابة بمجرد ظهور المرض؛ وكيفية التنفيذ السليم لتدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها، لضمان عدم انتقال المرض إلى عاملي الرعاية الصحية أو المرضى الآخرين وغيرهم داخل مرفق الرعاية الصحية.