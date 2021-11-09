وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان يتابعون تنفيذ توجيهات الرئيس بإزالة التعديات على الأراضي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، الثلاثاء، بمقر وزارة الزراعة، لاستعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة.

كما ناقش الإجتماع، الجهود الحالية لإزالة أي تعديات والإزالة الفورية لأى محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء، وكذا الإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التأكل بإعتبارها المصدر الرئيسى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

تم الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضى الزراعية والمرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي تعديات وإزالتها على الفور .

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض بعض الضوابط والآليات الخاصة المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة وفقاً لما تقدم به المواطن وحصول بعض المتقدمين على نموذج ( 10) الخاص بالتصالح على المخالفات، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة خاصة بعد التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وعدم السماح مرة أخرى بأى تعديات على الأراضى الزراعية وفرض هيبة الدولة والتصدى بكل حزم وحسم للتعديات.

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان يتابعون ملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان يتابعون ملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان يتابعون ملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان يتابعون ملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه

وزراء الزراعة والتنمية المحلية والإسكان يتابعون ملف إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه