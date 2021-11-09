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حماية المستهلك: سنُفعل المزيد من الإجراءات لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس

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حماية المستهلك: سنُفعل المزيد من الإجراءات لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس حماية المستهلك: سنُفعل المزيد من الإجراءات لإنهاء ظاهرة الأوفر برايس

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أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أيمن حسام الدين، أنه يتم العمل بشكل استباقي لحماية المستهلكين في سوق السيارات، موضحًا أن الجهاز لا ينتظر الشكاوى التي يقدمها المستخدمين، ضاربًا مثلًا بمشكلة ظهرت في سيارة أوروبية شهيرة قبل فترة وبها أعطال ولم ينتظر الجهاز الشكاوى بل تحرك بمجرد ظهور المشكلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف حسام الدين خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن المجلس يتخذ القرارات الكافية لحل أي مشكلات تظهر بالسيارات أول بأول، حيث تم استدعاء 92 استدعاء سيارة لمعالجة المشكلة.

وعلق رئيس حماية المستهلك على قرار الجهاز الجديد بشأن إلزام معارض السيارات أو الوكيل بالإفصاح عن السعر والمواصفات أمام الجمهور، وقال إنه تم عمل إجراءات متدرجة بداية من التنبيه على الوكلاء والموزعين والتجار ثم تصعيد الإجراءات، كاشفًا أن هناك إجراءات عديدة مقبلة لأن الجهاز يعمل بأكثر من سيناريو.

تابع أن «الأوفر برايس» هو السعر الإضافي فوق السعر المعلن وهو يأتي بسبب حلقات التداول بداية من خروج السيارة من الوكيل حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وهناك مراحل عديدة وحلقات وسيطة يمكن أن تمر بها السيارة وتكون هي السبب في ارتفاع الأسعار.

أضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن تنفيذ القرار سيكون بداية من 15 نوفمبر والبداية هي إثبات السعر على السيارة ومن يخالف ذلك يتعرض لغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه أو ضعف قيمة البضاعة.

المصرى اليوم

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