محمد العدل ينتقد عمرو أديب بعد هجومه على أبو تريكة .. «ينكرون عليه وطنه»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شن المنتج السينمائي محمد العدل هجوما عنيفا على الإعلامي عمرو أديب بسبب الهجوم الذي شنه على محمد أبوتريكة والنادي الأهلي بعدما هنأ نجمه السابق أمس بعيد ميلاده الـ 43.

وكان الأهلي عبر بعض حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قد هنأ محمد أبوتريكة بعيد ميلاده أمس، وهو ما انتقده عمرو أديب خلال برنامجه التليفزيوني مؤكدا أن الأهلي مؤسسة وطنية ولا يجب أن تهنيء لاعب إرهابي.

وقال عمرو أديب في برنامجه: «أبوتريكة كان بيزور أهالي الإرهابيين وعمره ما كتب عزاء لضابط شرطة توفي على أيدي الإرهابيين»، مضيفًا: «أبوتريكة عمره ما عزا في ضابط استشهد ورغم إنه راح لأهالي الإرهابيين في كرداسة.. ده كلام المحكمة مش كلامي».

ورد المنتج السينمائي ورئيس قناة الأهلي السابق بشكل قوي على عمرو أديب الذي يقول أن محمد أبوتريكة لم يعزي من قبل في ضابط شرطة من خلال استعراض الكثير من التغريدات عبر حسابات محمد أبوتريكة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي عزي فيها شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة.

ونشر محمد العدل تعزية أبوتريكة لشهداء الوطن منذ فترة في كمين العريش وكتب فوقها: «عزاء ابو تريكة في شهداء الوطن والذى تنكرونه عليه».

كما عاد بعدها العدل ونشر تغريدتين يعزي فيهما محمد أبوتريكة الشعب المصري في شهدائه من رجال الجيش والشرطة مدللاً بالدليل القاطع عدم صحة ما ردده عمرو أديب عن اللاعب في برنامجه.

شاهد التغريدات التي نشرها محمد العدل من حساب أبوتريكة: