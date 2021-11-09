رئيس لجنة الحكام: «الناس مركزة بزيادة مع الحكام.. خلاص طلعنا الفضاء وصنعنا قنابل نووية؟»

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يرى عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك تركيز زائد عن الحد مع الحكام المصريين.

وقال عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية: «بصراحة انا شايف ان الناس عاملين تركيز غير عادي على التحكيم وغير عادل على الاطلاق».

وأضاف: «احنا ماشيين في طريقنا وشايف ان محمد عادل عامل مباراة ممتازة، بشهادة الجميع بما فيهم محللي القنوات التلفزيونية».

وواصل: «هو احنا خلاص وصلنا للفضاء وصنعنا القنابل خلاص يعني؟»، وتابع: «الناس بتقول ركلة جزاء الزمالك خطأ على مين؟ الكرة فيها خطأ من معلول وحمدي فتحي».

وأختتم عصام عبدالفتاح تصريحاته: «بأمانة متعجب من إلى بيحصل، الناس لما بتجتهد مش بنشيد بيهم وبنتعمد نقطع فيهم».