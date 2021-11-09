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ضبط 2 من موظفي الوحدة المحلية مكّنا مواطنًا ووالدته من بناء محطة وقود خارج الحيز العمراني

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ضبط 2 من موظفي الوحدة المحلية مكّنا مواطنًا ووالدته من بناء محطة وقود خارج الحيز العمراني ضبط 2 من موظفي الوحدة المحلية مكّنا مواطنًا ووالدته من بناء محطة وقود خارج الحيز العمراني

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 2 من موظفى إحدى الوحدات المحلية بالغربية لقيامهما باستغلال يالوظيفى والتواطؤ مع أحد الأشخاص ووالدته وتمكينهما من بناء محطة تموين وقود على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون مقابل تقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكى محطة الوقود، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما هو قيمته الغرامات المستحقة لخزانة الدولة عن تلك الأعمال المخالفة والتى بلغت قيمتها (2 مليون جنيه تقريباً) وتربيح الغير.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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