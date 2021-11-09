ضيق تنفس وضعف عضلة القلب..تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد خليل

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

كتب-حسن الحيني

رحل عن عالمنا الفنان أحمد خليل صباح اليوم الثلاثاء عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد على أثره نقل لأحد المشتفيات الكبري بالقاهرة.

وشهدت الساعات الأخيرة في حياة أحمد خليل تدهور حالته بشكل كبير .

وكشف مصدر مقرب من الفنان الراحل لـ«المصري اليوم»، أن أحمد خليل أصيب بفيروس كورونا منذ 3 أيام ، وذهب للمستشفى وخرج في اليوم نفسه ، ولكن بعد حدوث مضاعفات لحالته للصحية نقل للمستفى على الفور لمتابعة حالته.

وأضاف أن الفنان أحمد خليل كان يعاني من ضيق في التنفس أمس فضلا عن صعوبة النطق وزيادة مضاعفات الفيروس الذي سيطر على جسده، ولم يستطيع أن يتحدث مع أسرته كما أنه تعرض لعدة ضربات في القلب، مطالبا بالدعاء للراحل.

وتشيع جنازة الفنان الراحل أحمد خليل من مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم.

وتخرج أحمد خليل 80 عامًا في معهد السينما عام 1965، ثم التحق بمسرح الجيب، وشارك في عدة مسرحيات أبرزها: «حب تحت الحراسة، خادم سيدين، وياسين وبهية». وشارك خليل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أبرزها: «سليمان الحلبي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب».