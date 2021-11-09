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٤٨٠ مستفيدة من معرض التوعية بسرطان الثدي بالنعيرية‎‎

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٤٨٠ مستفيدة من معرض التوعية بسرطان الثدي بالنعيرية‎‎ ٤٨٠ مستفيدة من معرض التوعية بسرطان الثدي بالنعيرية‎‎
لتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة للمرض

٤٨٠ مستفيدة من معرض التوعية بسرطان الثدي بالنعيرية‎‎

استفادت ٤٨٠ سيدة من المعرض المتنقل الذي نظمته إدارة مستشفى النعيرية العام -أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي- للتوعية بسرطان الثدي، تحت شعار "صحتك تزهر" في المنشآت الصحية بالمحافظة والكلية الجامعية للبنات.

وأشار المدير التنفيذي للقطاع الغربي بشبكة الخدمات الصحية الطرفية بتجمع الشرقية الصحي حمد القحطاني، إلى أن المعرض يهدف إلى رفع مستوى المعرفة لدى السيدات للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي، وتعزيز الوعي بعوامل الخطورة والأعراض والعلامات المبكرة له، والتعريف بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي بتقنية "الماموغرام"؛ لا سيما أن اكتشافه مبكرًا يزيد نسبة الشفاء والتي تتجاوز ٩٥%.

وبيّن القحطاني أن المعرض تنقّل بين ٤ محطات؛ سعيًا لإفادة أكبر عدد من سيدات المجتمع، وكان المدخل الرئيسي بالمستشفى العام أولى محطات المعرض، ثم انتقل إلى مركز صحي النعيرية، فمركز صحي العزيزية، ثم محطته الأخيرة الكلية الجامعية للبنات بالمحافظة.

وتزامن مع إقامة المعرض، محاضرةٌ توعوية حضرها أعضاء هيئة التدريس والطالبات، وتهدف إلى أهمية التعريف بهذا المرض الخطير وأعراضه ومسبباته وقابليته الوراثية، ورفع نسبة الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، واشتملت المحاضرة على طريقة الكشف الذاتي المنزلي. كما تم بيان أهمية إنقاص الوزن لمن هم في خط السمنة، وممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي.

وفي سياق آخر يواصل الفريق الطبي المخصص لإعطاء لقاح لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، جولاته على منازل المستفيدين ضمن مبادرة "الثانية تجيك" والتي أطلقتها إدارة المستشفى منتصف شهر سبتمبر الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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