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كريم حسن شحاتة: العين الإماراتي يرغب في ضم نجم

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كريم حسن شحاتة: العين الإماراتي يرغب في ضم نجم الزمالك كريم حسن شحاتة: العين الإماراتي يرغب في ضم نجم

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أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن نادي العين الإماراتي، يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي، الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، خلال الفترة المقبلة.

وقال كريم حسن شحاتة، في تصريحات تليفزيونية:«العين الإماراتي، يرغب في التعاقد مع مصطفى فتحي، في الميركاتو الشتوي المقبل».

وأضاف :«مصطفى فتحي، عقده ينتهي مع الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يحسم اللاعب حتى الآن موقفه من تجديد عقده مع القلعة البيضاء».

وتابع :«أعتقد أن الزمالك لن يوافق على رحيل مصطفى فتحي، فهو أشد الاحتياج لخدمات اللاعب هذا الموسم، خاصة بعدما تم منع النادي من القيد لفترتين».

يٌذكر أن الزمالك سوف يبدأ نهاية الأسبوع الجاري، الاستعداد لخوض مباراة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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