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مجدي عبدالغني: الأهلي يبارك اعتزال وليد سليمان نهاية الموسم

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مجدي عبدالغني: الأهلي يبارك اعتزال وليد سليمان نهاية الموسم مجدي عبدالغني: الأهلي يبارك اعتزال وليد سليمان نهاية الموسم

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أكد الإعلامي مجدي عبدالغني إن مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، باركوا إعتزال وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بنهاية الموسم الجاري بعدما أصبح الفريق لم يعد بحاجة لجهوده.

وكان وليد سليمان قد ألمح لرغبته في الإعتزال بنهاية الموسم الجاري إن لم يطلب الاهلي إستمراره مع الفريق.

وقال مجدي عبدالغني خلال تصريحات تليفزيونية:«مسئولو النادي لا يرغبون في إستمرار وليد سليمان في الفريق الموسم المقبل خاصة وأن مشاركته باتت ضعيفة للغاية كما إنه أصبح دائم الإصابات بجانب كبر سنه (37 عاماً)، فضلاً عن أن هناك لاعبين كثيريين أفضل منه في مركزه لذا من الأفضل إعتزاله بنهاية الموسم الجاري أو الرحيل لأي نادً أخر إذا كان يرغب في الإستمرار بالملاعب».

يُذكر أن وليد سلمان، قد تعرض للاصبة بارتجاج في المخ، خلال مباراة الحرس الوطني، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري ابطال افريقي والتي انتهت بفوز الأهلي بستة أهداف مقابل هدف، وهو ما أبعده عن الفريق في المباريات الأخيرة.

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