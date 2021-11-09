تحصين ٥٩٠ ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الجهود، وتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية البيطرية للثروة الداجنة، لتحقيق النمو المطلوب للحفاظ عليها ووقايتها من الأمراض والعمل على زيادة إنتاجيتها .

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أكتوبر الماضي، بتحصين 319 ألف و594 طائر بالأجر، و212 ألف طائر بالحضانات، و59 ألف و275 وتحصين إحترازي بإجمالي تحصين 590 ألف 869 طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور بمعرفة لجان التحصين .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية قامت بإجراء التقصي الوبائي بالقرى وسحب 1071 عينة بـ 484 منزل، والتقصي الوبائي بالأسواق ل 17 سوق ،و سحب 769 عينة للفحص، كما تم سحب 374 عينة ما قبل البيع وسحب ( 45 ) عينة قياس مناعة وكذلك إستخراج 5 آلاف و961 تصريح بيع للطيور بالمزارع، كما تم الإشراف على 58 رسالة طيور بعدد واحد مليون و706 ألف و609 طائر وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة وتنميتها.