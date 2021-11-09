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حمادة المصري:«النتائج السيئة للاسماعيلي تأتي في مواجهات الأهلي فقط وليس »

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حمادة المصري:«النتائج السيئة للاسماعيلي تأتي في مواجهات الأهلي فقط وليس الزمالك» حمادة المصري:«النتائج السيئة للاسماعيلي تأتي في مواجهات الأهلي فقط وليس »

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علق حمادة المصرى رئيس اللجنة الفنية بنادى الاسماعيلى على ما يردده بعض الجماهير بشأن تفويت لاعبى الدراويش مباريات ، خلال بطولة الدوري الممتاز.

ويلتقي الإسماعيلي مع الزمالك، 19 نوفمبر الجاري، على الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة المصري، في تصريحات تليفزيونية:«النتائج السيئه لفريق الاسماعيلى تأتى في مواجهات فريق الاهلى فقط وليس الزمالك»، مؤكدًا :«الاسماعيلي يحقق نتائج ايجابية مع الزمالك، والنتائج تكون متقاربة».

وكشف حمادة المصري، عن الجنسيات الثلاثة المرشحة لتولي تدريب الفريق الكروى الأول، وهم مدرب اسباني وأخر ارجنتيني وبرازيلي وهو فييرا.

وأوضح أنه سيتم حسم ملف المدير الفني الجديد خلال الأسبوع الجارى، لافتا إلى إن المفاوضات جارية مع المدربين الثلاثة لحسم الأمر سريعا.

وأكد رئيس اللجنة الفنية بالاسماعيلي إنه سيتم تغيير اللائحة الخاصة بالفريق الأول لفرض حالة من الحزم والسيطرة بشكل أكبر، كما أنه عقد جلسة مع خالد القماش، المدير الفني لقطاع الناشئين من أجل العمل على تطوير القطاع.

وتابع: «هدفنا إن يكون الاسماعيلي في وضعه الطبيعي وعدم المنافسة على عدم الهبوط كما يتحدث الجميع حاليا»، مشيرًا إلى هناك تواصل مع مجلس الادارة لتحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصرى اليوم

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