أحمد خليل ..«جوكر» الدراما الذي تألق بـ«الجنرال كليبر» و«عطا المراكيبي» (بروفايل)

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رحل الفنان الكبير أحمد خليل عن 70 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا، حيث نقل إلى أحد المستشفيات مؤخرا ليدخل العناية المركزة.

أحمد خليل - صورة أرشيفية

أحمد خليل - صورة أرشيفية

أحمد خليل - صورة أرشيفية

أحمد خليل - صورة أرشيفية

حديث الصباح والمساء

أحمد خليل صاحب الشخصيات المميزة في الدراما والسينما والإذاعة والمسرح مواليد 15 يناير 1941، والذي لقبه كثير من المخرجين بـ«جوكر» التمثيل لتميزه بأداء أدوار الشر والخير والشخصيات المؤثرة.ولد أحمد خليل بمدينة بلقاس القريبة من المنصورة، كان يهوى التمثيل منذ صغره لكن والده رفض أن يسلك طريق التمثيل لأنه يريده أن يصبح مهندسا، ولكن بعد أن تخرج من الثانوية العامة أصر على والده دخول معهد السينما ليوافق والده على دخوله المجال الفني بشرط أن يدخل قسم الإخراج، ولكنه دخل من دون علم والده قسم التمثيل لأنه كان يعشق التمثيل ولم يعلم والده بذلك إلا بعد أن أحرز المركز الأول في قسم التمثيل، فاقتنع بعد ذلك والده بموهبة ابنه الكبيرة ليوافق على إكمال مشواره في التمثيل، وقد تخرج في معهد السينما سنة 1965.التحق أحمد خليل بعدها بمسرح الجيب، ومن مسرحياته «خادم سيدين» و«ياسين وبهية»، «حب تحت الحراسة».في السبعينيات سافر إلى الخليج حيث بدأت موجة كبيرة من الإنتاج التلفزيوني مما أدي إلى ابتعاده عن العمل في السينما المصرية، إلا أنه شارك في أعمال متميزة منها سليمان الحلبي بدور «الجنرال الفرنسي كليبر» ومن إخراج عباس أرناؤوط وتأليف محفوظ عبدالرحمن، ثم عاد بكل قوة إلى التمثيل في التليفزيون المصري في أعمال تلفزيونية مثل «يموت الزمار»، «حديث الصباح والمساء»، «زمن عماد الدين».استطاع بحضوره التليفزيوني المكثف أن يؤدي كافة الشخصيات، وتميز بدور «عطا المراكيبي» أمام ليلى علوي في مسلسل «حديث الصباح والمساء» الذي عرض عام 2001، وبدأ تداول مشاهد منه مؤخرا مع إعادة عرضه عن قصة الحب التي جمعت البطلين، لتتحول إلى كوميكس ويعاد اكتشاف العمل من جديد ويحظى بمتابعة كبيرة بين أجيال جديدة.

ومؤخرا قدم أحمد خليل دور البطولة أمام الفنانة ميرفت أمين في مسلسل «إلا انا»، حيث جسدت «ميرفت» دور الزوجة التي تتقبل كل شئ لتعود وتطلب الطلاق بعد 33 عاما، ليختتم به مشواره التمثيلي ويكون وداع لـ«جوكر» الأدوار المؤثرة والحضور المميز.

ويشيع جثمان الراحل أحمد خليل من مسجد الشرط بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم.