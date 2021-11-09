الشحات: «الشناوي ما بيهزرش في الملعب.. وموسيماني أحدث طفرة في أداء اللاعبين»

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أكد حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن محمد الشناوي قائد الفريق وحارس مرمى القلعة الحمراء يمتاز بالجدية الشديدة في الملعب.

وقال الشحات، في تصريحات تليفزيونية :«محمد الشناوي، يمتاز بالجدية الشديدة في الملعب وعندما يدخل اللقاء لا يحب الهزار ونرى شخصية القائد طوال شوطي المباراة».

وأضاف: «الشناوي شخصية قوية والجميع في الفريق يحترمه ويقدره وله دور كبير مع اللاعبين ولم الشمل خاصة في الأوقات التي تحتاج لذلك».

وتابع: «هناك لاعبين يمتازون بخفة الدم في الفريق منهم سعد سمير ومروان وأكرم توفيق».

وعن رأيه في السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي السابق، قال: «فايلر مدرب كبير، ونجح في تقديم مستوى متطور مع لأهلى، وحزنت جدا للفاية بعد رحيله».

وتابع الشحات: «فايلر أبلغنا برحيله لأسباب شخصية وتحدث مع جميع اللاعبين، كنا نسير معه بشكل مميز، ووصلنا لنصف نهائي أفريقيا وكنا حسمنا الدورى».

وعن أقرب اللاعبين الذين يرتاح للعب بجوارهم: «السولية أكثر لاعب ساهم في أهدافي، وأفشة أفضل من لعبت بجواره في الأهلى».

وختم الشحات: «موسيمانى عمل طفرة في مستوى لاعبي الأهلي، حيث ساعدني على تطور مستوايا، خاصة على مستوى التسديد واستغلال الفرص، كما ساهم في تطوير مستوى ديانج وحمدي فتحي والسولية».