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الشحات: «الشناوي ما بيهزرش في الملعب.. وموسيماني أحدث طفرة في أداء اللاعبين»

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الشحات: «الشناوي ما بيهزرش في الملعب.. وموسيماني أحدث طفرة في أداء اللاعبين» الشحات: «الشناوي ما بيهزرش في الملعب.. وموسيماني أحدث طفرة في أداء اللاعبين»

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أكد حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب ، أن محمد الشناوي قائد الفريق وحارس مرمى القلعة الحمراء يمتاز بالجدية الشديدة في الملعب.

وقال الشحات، في تصريحات تليفزيونية :«محمد الشناوي، يمتاز بالجدية الشديدة في الملعب وعندما يدخل اللقاء لا يحب الهزار ونرى شخصية القائد طوال شوطي المباراة».

وأضاف: «الشناوي شخصية قوية والجميع في الفريق يحترمه ويقدره وله دور كبير مع اللاعبين ولم الشمل خاصة في الأوقات التي تحتاج لذلك».

وتابع: «هناك لاعبين يمتازون بخفة الدم في الفريق منهم سعد سمير ومروان وأكرم توفيق».

وعن رأيه في السويسري رينيه فايلر، مدرب الأهلي السابق، قال: «فايلر مدرب كبير، ونجح في تقديم مستوى متطور مع لأهلى، وحزنت جدا للفاية بعد رحيله».

وتابع الشحات: «فايلر أبلغنا برحيله لأسباب شخصية وتحدث مع جميع اللاعبين، كنا نسير معه بشكل مميز، ووصلنا لنصف نهائي أفريقيا وكنا حسمنا الدورى».

وعن أقرب اللاعبين الذين يرتاح للعب بجوارهم: «السولية أكثر لاعب ساهم في أهدافي، وأفشة أفضل من لعبت بجواره في الأهلى».

وختم الشحات: «موسيمانى عمل طفرة في مستوى لاعبي الأهلي، حيث ساعدني على تطور مستوايا، خاصة على مستوى التسديد واستغلال الفرص، كما ساهم في تطوير مستوى ديانج وحمدي فتحي والسولية».

المصرى اليوم

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