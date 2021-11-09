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"المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل"

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"المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل" "المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل"
أهمها عدم حجب الرؤية عن السائق أو تعريضها اتزان السيارة للخطر

حدّد المرور السعودي مجموعة من الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل".

وقال عبر حسابه في تويتر: يجب على قائدي مركبات النقل الالتزام بمراعاة ما يلي: ألا ينتج عن الحمولة أيّ ضررٍ على الأشخاص أو الممتلكات العامة، وألا تتسبّب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرّض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وأضاف: يجب عدم حجب الحمولة لرؤية قائد المركبة أو تعريضها اتزان المركبة للخطر وقت القيادة، وعدم حجبها إشارات الاتجاهات أو الأنوار أو العاكسات وأرقام اللوحات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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