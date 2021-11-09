"المرور" يحدّد الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل"

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أهمها عدم حجب الرؤية عن السائق أو تعريضها اتزان السيارة للخطر

حدّد المرور السعودي مجموعة من الاشتراطات والأنظمة الخاصة بحمولة "مركبات النقل".

وقال عبر حسابه في تويتر: يجب على قائدي مركبات النقل الالتزام بمراعاة ما يلي: ألا ينتج عن الحمولة أيّ ضررٍ على الأشخاص أو الممتلكات العامة، وألا تتسبّب في ضوضاء أو يتطاير منها ما يعرّض الغير للخطر أو يضر بالصحة العامة.

وأضاف: يجب عدم حجب الحمولة لرؤية قائد المركبة أو تعريضها اتزان المركبة للخطر وقت القيادة، وعدم حجبها إشارات الاتجاهات أو الأنوار أو العاكسات وأرقام اللوحات.