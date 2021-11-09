«مياه أسيوط» تستقبل فريق عمل مشروع «IWSSTA»

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استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعضاء فريق عمل مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه» IWSSTA والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بحضور السيدة لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وجون هندرسون مدير المشروع، وعاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، والمهندس محمد صبري، نائب مدير المشروع، وعدد من الخبراء والمتخصصين، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع»الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه «IWSSTA».

بدأت بزيارة للمعمل المركزى بمحطة مياه التشيكى المرشحة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 120 مليون جنيها شاملة الإنشاءات والتجهيزات الفنية، بهدف إجراء كافة التحاليل المعملية لتنقية مياه الشرب لإمداد المواطنين بالمياه عالية الجودة طبقا للمعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب التي تقرها منظمات الصحة الدولية في قرار وزارة الصحة رقم 458 لسنة 2007، ليصبح المعمل المركزي يحتوى على عدد (3) معامل رئيسية ما بين معمل التحاليل والقياسات العضوية، معمل الكيمياء غير العضوية (Inorganic Laborator، المعمل الميكروبيولوجي).

وأكد اللواء مهندس هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن المعمل يأتى على رأس منظومة جودة المياه بالشركة بما يمتلكه من معدات وأجهزة حديثة للارتقاء بجودة المياه وتقديم حلول غير تقليدية لمشكلات الجودة.

وأشار إلى مشروع إنشاء مركز تدريب وخدمات إقليمى مزود بأحدث الأجهزة والإمكانات التي تعزز سرعة الأداء الخدمى والعمل تحت نطاق هوية موحدة، والتمكن من الإرتقاء بكفاءة جميع العاملين بالشركة من خلال عقد ندوات وورش تدريبية ما بين النظرية والعملية بمواقع العمل وقاعات التدريب المختلفة والمدعمة بأحدث التقنيات البث عن بعد OnLion والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما استقبل اللواء الوزير المحافظ عصام سعد محافظ أسيوط أعضاء فريق عمل مشروع «الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه» IWSSTA «بديوان عام المحافظة بهدف تعزيز التعاون المثمر الهادف إلى تحسين القدرات والإرتقاء بكفاءة الأداء التشغيلي وتحقيق استدامته لمختلف المشروعات القائمة بالمحافظة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

كما قام الفريق بزيارة محطة مياه بهيج المرشحة البطيئة والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتكلفة إجمالية 17 مليون جنيهاً، لخدمة قري (بهيج، العدر، أولاد محمد) _ مركز أسيوط، والتى تصل طاقنها الإنتاجية إلى 63 ل/ث لخدمة حوالى 35 ألف نسمة، والمتوقع أن يصل عدد المستفدين إلى 47 الف مواطن بحلول عام 2050.

شملت الجولة زيارة مشروع نظام تجميع مياه الصرف الصحي بقري دير درنكة ودرنكة الجديدة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، يضم المشروع عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية ،محطة رفع دير درنكة المدمجة، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية )، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية، بتكلفة إجمالية 148 مليون جنيها لتحقيق استفادة لــ 8 آلاف نسمة فضلا عن 400 ألف زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

وشدد «رئيس الشركة» أثناء متابعته لمراحل تنفيذ المشروع على أهمية الإلتزام بالجدول الزمني لأهمية نهو الأعمال التنفيذية في موعدها المحدد لتحقيق الفائدة المرجوة من المشروع في أسرع وقت ممكن.