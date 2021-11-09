رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض منتجات الشباب بكلية التجارة

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افتتح، اليوم، الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاح، معرض منتجات الشباب الذي تنظمه كلية التجارة بالتعاون مع جهاز فرع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، وبمشاركة مركز الحرف اليدوية بكلية الآثار بالجامعة.

جرى الافتتاح بحضور الدكتور عبدالناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، والمحاسب نادر عبدالظاهر مدير جهاز تنمية المشروعات فرع سوهاج، والمحاسب أسامة محمود نائب مدير بالفرع، ونخبة من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس بكليتي التجارة والآثار بالجامعة.

وكرم رئيس جامعة سوهاج- خلال فعاليات افتتاح المعرض- ابنة سوهاج الحرفية الحاجة جميلة مؤمن صاحبة مشروع «الخوص»، والتي كرمها الرئيس عبدالفتاح السيسي لفوزها بالجائزة الثانية على مستوي الجمهورية في معرض «تراثنا ٢٠٢١» .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنظيم المعرض بالجامعة يأتي في إطار دعم المشروعات الحرفية والشبابية وفتح مجالات تسويق جديدة، حيث تستمر فعاليات هذا المعرض حتي يوم الخميس الموافق ١١ من نوفمبر الحالي، لافتاً إلى التعاون المثمر بين جامعة سوهاج وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمحافظة في مجال ريادة الأعمال.

وقالت الدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية بالجامعة، إن المعرض يضم ١٤ مشروعا حرفيا متنوعا ما بين الإكسسوارات، والجلد، والتلي، والمكرمية، والرسم، والريزن.