محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشوارع حي غرب شبرا الخيمة وتوسعة الدائري (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة بحي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والباعة الجائلين وانتظام الحركة المرورية.

وقال بيان صحفي، الثلاثاء، إن الجولة شملت المرور على شارع ترعة الإسماعيلية، موجها بإزالة الأتربة والرتش الناتج من أعمال التطوير، وذلك من أمام مستشفي الناس.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد على وشارع المنتزه خلف قصر محمد على، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق، مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي، موجها باستكمال أعمال دهان جميع المباني المطلة على قصر محمد على تزامنا مع أعمال تطوير القصر، ومتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.

وخلال الجولة، تابع أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق محافظة القليوبية بحي غرب ومدينة الخصوص، للوقوف على أي مستجدات وتذليل أي معوقات في الحال، حتى لا تتسبب في أي تعطيل للخطة الموضوعة لذلك، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة المشروعات القومية الجارية، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإزالة مع رفع تراكمات الإزالة أولاً بأول للمساهمة في المشروع القومي لتوسعات الطريق الدائري.

جاءت الجولة بحضور كل من اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشوارع حي غرب شبرا الخيمه وتوسعات الدائري وقصر محمد على

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشوارع حي غرب شبرا الخيمه وتوسعات الدائري وقصر محمد على

محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة بشوارع حي غرب شبرا الخيمه وتوسعات الدائري وقصر محمد على