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مصرع شخصين وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة- رأس غارب»

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مصرع شخصين وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة- رأس غارب» مصرع شخصين وإصابة 6 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة- رأس غارب»

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لقي شخص وطفل مصرعهما، بينما أصيب 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق الغردقة- غارب، تم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام وآخرين لإحدى المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، والجثث لمشرحة المستشفى العام، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الغردقة- رأس غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين أن الحادث وقع في الكيلو 40 طريق الغردقة- رأس غارب.

كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين، حيث تم نقل المصابين لمستشفى خاص قريبة من موقع الحادث وكذلك لمستشفى الغردقة العام والجثتين لمشرحه مستشفى الغردقة العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية في الواقعة.

المصرى اليوم

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