حسين الشحات: الأهلي لم يفاتحني في التجديد .. وجاهز للتحدي مع "تاو"

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نفى حسين الشحات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر أن يكون قد تحدث معه أي مسؤول في الأهلي حول تجديد وتعديل عقده مع النادي.

وقال حسين الشحات في تصريحات تيلفزيونية: «لم يتحدث معي أحد في الأهلي حول تجديد عقدي أو تعديله»، مضيفًا: «لدي رغبة في الاستمرار مع الأهلي في الفترة المقبلة وأنا سعيد بما حققته مع الفريق لكن لا يوجد أي شيء حول تجديد عقدي».

وأشار إلى أنه مستعد للمنافسة مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو قائلا: «بيرسي تاو أشعل المنافسة على مركز الجناح في الأهلى، لكنى مستعد للمنافسة والتحدي، وهنشوف مين ممكن يكمل لنهاية الموسم».

وتابع: «بيرسي لاعب مميز للغاية وأكثر شخص تسعدنى أهدافه ومهاراته هو وميكيسيوني، لأن المنافسة والصفقات الجديدة وتألقها يصب في صالح الفريق».

وواصل: «موسيمانى يحدد أهدافه، وهو المسؤول الأول عن اخيتاراته، ومنافستي مع بيرسي تاو لا تعنى أن أكره الخير لزميلي».

وعن المنتخب وابتعاده في الفترة الأخيرة قال أن الجهاز الفني للمنتخب تحدث معه في الفترة الماضية وطالبوه ببذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة.