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تحرير 150 محضر مخالفة بيئية لمنشآت بالإسكندرية

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تحرير 150 محضر مخالفة بيئية لمنشآت بالإسكندرية تحرير 150 محضر مخالفة بيئية لمنشآت بالإسكندرية

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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والجهات المختصة بتكثيف الحملات المفاجئة بشأن تطبيق الإشتراطات البيئية، وذلك بالتعاون مع الإدارات المعنية للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والمخابز، والتأكد من إلتزام جميع المحال والمنشآت التجارية الواقعة بنطاق كل حي بالإشتراطات البيئية، وتطبيق العقوبات القانونية ومحاسبة المقصرين في تنفيذ تلك الإجراءات، وذلك حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا الصدد؛ شنت الأجهزة التنفيذية بالأحياء عدد من الحملات المكبرة للتفتيش على محلات بيع وذبح الطيور الحية، ومحلات بيع وشوي الاسماك، والمخابز والمحال التي تستخدم الافران الدوارة، ومطاعم المشويات، ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 150 محضر مخالفة بيئية للمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات التي أبرزها؛ عدم وجود مداخن، أو وجود مداخن غير معزولة وغير مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، عدم الاهتمام بالنظافة في أماكن تجهيز الطعام، وعدم التخلص من المخلفات الصلبة في الأماكن المخصصة لها.

المصرى اليوم

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