حملات مكثفة لضبط الأسمدة والمبيدات الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات، لضبط المغشوش ومجهول المصدر منها، وكذلك غير المصرح به من قبل وزارة الزراعة، وخاصة أقراص«فوسفيد الألومنيوم» المعروفة باسم قرص الغلة المستخدمة في مجال المبيدات الزراعية، ورصد أي مخالفات تشكل تهديداً للصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، مشدداً على عدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشار المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الرقابة على المبيدات والمخصبات بالمديرية، بالتنسيق مع شرطه البيئة والمسطحات المائية ،بشن حملات تفتيشية على منافذ بيع الأسمدة والمبيدات الزراعية والمخصبات بمركزي الزقازيق ومنيا القمح، أسفرت عن ضبط وتحريز 160 قرص غلة «فوسفيد الألومنيوم»، وأصناف غير مسجلة بوزارة الزراعة وأصناف محظور بيعها.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محاضر أحوال شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية.