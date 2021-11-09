رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم

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عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية العلوم.

ضمت اللجنة كلا من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور مختار ابراهيم يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق، والدكتور محمد هاشم عميد كلية الحاسبات والمعلومات السابق بجامعة عين شمس، والدكتور نبيل محمد موسي النجار الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم بجامعة بنها.

استمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسة حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

كانت لجنة اختيار عمداء الكليات بجامعة بنها أعلنت القائمة النهائية للأساتذة المتقدمين للترشح على منصب عمادة كلية العلوم، وهي نفس القائمة المبدئية بعد غلق باب الطعون لمدة يوم واحد فقط.

ضمت القائمة كلا من الدكاترة لطفـي ابراهيــم سيـد أبـو سالـم، ونهــاد محمـد علـي البـرقي، ومحمــد أحمـد حســن هيـكــل، ونصـرالله حسـن عبدالحميد، وسعيــد السيـد عبدالغني السيـد، وأخيرا وجدي ابراهيم احمد الدجدج.

كانت اللجنة أعلنت عن فتح باب التقدم لعمادة كلية العلوم، في الفترة من٢٣ وحتى ٢٨ اكتوبر الماضي، بمقر الجامعة لدى نيفين مصطفى مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقالت الجامعة إن الراغبين في الترشح قدموا أوراق ترشحهم من ٥ نسخ من أصل و4 صور متضمنة طلب الترشح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعاً بالسيرة الذاتية للمرشح وما يؤيدها، وخطة العمل الخاصة به، مبيناً بها أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة الإشراف من مستندات لازمة للترشيح، ويسلم المرشح إيصالاً بالاستلام مبينة فيه محتويات الملف وساعة وتاريخ استلامه وموقعاً من الموظف المختص.