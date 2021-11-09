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وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا

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وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان أحمد خليل إثر إصابته بفيروس كورونا

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أعلن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الثلاثاء، وفاة الفنان أحمد خليل، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال «زكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه سيتم تشييع الجنازة من مسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب صلاة الظهر اليوم.

يذكر أن «خليل» قد أُعلن إصابته بفيروس كورونا، ودخل المستشفى، ثم خرج قبل أيام، قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددًا، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى.

تخرج أحمد خليل 80 عامًا في معهد السينما عام 1965، ثم التحق بمسرح الجيب، وشارك في عدة مسرحيات أبرزها حب تحت الحراسة، خادم سيدين وياسين وبهية.

وشارك خليل في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، أبرزها سليمان الحلبي، حديث الصباح والمساء، زمن عماد الدين، امرأة من زمن الحب.

المصرى اليوم

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