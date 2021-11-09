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تراجعت سعر الذهب اليوم، في بداية التعاملات، صباح الثلاثاء، 9 نوفمبر 2021، ولكن بنسبة طفيفة بسبب استمرار اقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن ضد التضخم ولكن مع ضغط من المشترين للدولار ولكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى له من شهرين .

استجابت أسعار الذهب في مصر، للتغير في سعر الذهب عالميًا وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر، 788 جنيهًا للجرام .

حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية بينما يكون تأثير حركة البيع والشراء في سوق الصاغة أو الأسواق المحلية ضعيفا جدا وقد يكون بنسبة لاتُذكر .

وتهتم « المصرى اليوم » بتقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لاشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الثلاثاء مابين 888 إلى 890 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الثلاثاء مابين 786 إلى 789 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر صباح الثلاثاء، مابين 675 إلى 677 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح الثلاثاء مابين 6288 إلى 6312 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

تراجعت أسعار الذهب عالميا ، مع بداية التعاملات في البورصة رغم استمرار المخاوف من التضخم بعد اعلان البنك المركزى الأمريكى أن التضخم مستمر لفترة ولكن ضعف الدولار أدى إلى الحد من خسائر الذهب الذي ظل بالقرب من أعلى مستوى له منذ 7 سبتمبر الماضى .

وانخفض سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم ديسمبر بنسبة 0.14% إلى 1825.45 دولارا للأوقية، بينما انخفض الدولار أيضا وظل بالقرب من أدنى مستوى له .

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال محليا وعالميا بنسبة طفيفة، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 805.16 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 920.18 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 690.14 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،824.15 $ .

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