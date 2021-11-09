خطة الـ90 يومًا.. إزالات وإنجازات في "تقرير معالجة التشوه بشرورة"

★ ★ ★ ★ ★

برنامج اطلع عليه المحافظ خلال استقباله مدير البلدية.. "عرض ومناقشة"

اطلع محافظ شرورة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، على خطة برنامج معالجة التشوه البصري بمحافظة شرورة؛ وذلك أثناء استقباله في مكتبه بالمحافظة مدير بلدية شرورة محمد بن شديد آل عايض.

هذا وقد تم مناقشة التقرير وأعمال البلدية في هذا الخصوص منذ بداية خطة 90 يومًا حتى تاريخ 10/ 10/ 2021م، وتم الاطلاع على ما تم معالجته منذ بداية البرنامج، وقد جاء على النحو التالي:

1- إزالة مخلفات البناء والهدم، مجموع ما تم حصره عدد (48800)، وبعد المعالجة (46951) بنسبة إنجاز (96.2%).

2- معالجة الكتابات المشوهة للجدران، مجموع ما تم حصره عدد (9700)، وبعد المعالجة (9638) بنسبة إنجاز (99)%.

3- إزالة السيارات التالفة، مجموع ما تم حصره عدد (200)، وبعد المعالجة (190) بنسبة إنجاز (95)%.

4- معالجة وضع الحاويات، مجموع ما تم حصره عدد (880)، وبعد المعالجة (856) بنسبة إنجاز (97)%.

5- دهان بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، مجموع ما تم حصره (37600)، وبعد المعالجة عدد (36970) بنسبة إنجاز (98%)، نسبة الإنجاز الكلية (97%).

حواجز الحُفَر:

عدد الحواجز (368)، بعد المعالجة (586) بنسبة إنجاز (91%).

حُفَر الشوارع عدد (13400)، بعد المعالجة (13392) بنسبة إنجاز (99.9%).

أعمدة الإنارة:

عدد الأعمدة (2000) عمود بعد المعالجة (1617) بنسبة إنجاز (80.8)%.

الأرصفة المتهالكة:

عدد ما تم حصره (2790)، وبعد المعالجة عدد (2778)، بنسبة إنجاز (99.6)%.

نسبة الإنجاز الكلية (93.8%).

وأشاد المحافظ بما تم إنجازه في هذه الفترة لمعالجة التشوهات البصرية؛ وذلك بمتابعة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، أمير منطقة نجران، للخدمات البلدية والقروية، في هذا الشأن.