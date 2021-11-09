تفاوت كبير في درجات الحرارة .. حالة الطقس خلال الأيام القادمة

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتفاوت درجات الحرارة بشكل كبير خلال حالة الطقس في الأيام المقبلة، وأن ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير خلال النهار وتنخفض ليلاً ليصبح مائلاً للبرودة.

وتتكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحًا خلال حالة الطقس اليوم وغدًا، وبصفة خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.

نصائح من الأرصاد عن أحوال الطقس الأيام القادمة

نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترة الليل وفى الصباح الباكر.

وطالبت المواطنين بتوخي الحيطة والحذر خلال القيادة على الطرق السريعة.

حالة الطقس اليوم في مصر الثلاثاء 9-11-2021

يتوقع أن يكون الطقس اليوم حارا في جنوب البلاد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء والوجه البحري والقاهرة.

ويكون الطقس اليوم لطيفًا في أول الليل، ويميل للبرودة آخره وحتى الصباح.

تكون الشبورة كثيفة اليوم على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشماليةوعلى الطرق الزراعية المتجهة من وإلي القاهرة .

وتكون حالة البحر المتوسط اليوم معتدلة وكذلك البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

تكون درجة الحرارة اليوم الأعلي حرارة في مصر اليوم 35 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمي 30 درجة، والصغري 20 درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمي 27 درجة، والصغري 19 درجة.

وتكون درجات الحرارة العظمي والصغري اليوم كما يلي:

طنطا 29-19 درجة.

شبين الكوم 30-20 درجة.

دمنهور 28-19 درجة.

بلطيم 28-20 درجة.

مطروح 24-18 درجة.

بورسعيد 27-22 درجة.

دمياط 28-21 درجة.

الزقازيق 30-20 درجة.

المنصورة 29-19 درجة.

السويس 29-20 درجة.

شرم الشيخ 31-22 درجة.

الغردقة 30-20 درجة.

أسيوط 31-16 درجة.

سوهاج 32-17 درجة.

قنا 34-18 درجة.

الأقصر 34-19 درجة.

أسوان 35-20 درجة.

الوادي الجديد 34-15 درجة.

وتكون درجات الحرارة في مصر المتوقعة اليوم كما يلي:

حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحًا وتكون كثيقة أحياناً، على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد والوجه البحري.

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة في القاهرة والوجه البحري غدًا بدرجتين وتكون العظمي 28 والصغري 19 درجة.

ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في شمال الصعيد درجة لتكون 30-17، وتنخفض درجتين في جنوب الصعيد لتصل إلى 33-21 درجة.

وتكون الحرارة في السواحل الشمالية 27-20، وفى جنوب سيناء 30-23.

حالة الطقس الأيام المقبلة حتى الأحد 14-11-202

تتوقع الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة الأيام المقبلة وتصل في القاهرة يوم الأحد المقبل إلى 26 درجة للعظمي، و25 في السواحل الشمالية، و29 في جنوب سيناء، و27 في شمال الصعيد، و33 في جنوبه.

وتكون متوسطات درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة كما يلي: